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У місті Сторожинець Чернівецької області 11-річний школяр зазнав тяжкої травми руки внаслідок необережного поводження з піротехнікою.

Нещасний випадок стався 17 листопада 2026 року на території закинутої будівлі, де двоє підлітків підірвали петарду. Унаслідок вибуху одному з хлопців травматично ампутувало два пальці на руці, після чого медики госпіталізували потерпілого до лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Правоохоронці нагадали, що в Україні діє заборона на продаж та використання більшості видів піротехнічних засобів, а відповідальність за подібні порушення з боку малолітніх несуть їхні батьки. За невиконання обов’язків щодо виховання дітей їм загрожує адміністративний штраф розміром від 850 до 1700 гривень.

Джерело: ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.

У Вінниці на території дитячого садка стався вибух, постраждали декілька дітей. Причиною вибуху у дитячому садочку №7 у Вінниці стала саморобна петарда.

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