На Буковині чоловік убив знайому через борг, спалив її тіло та скинув рештки у Прут

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У Чернівецькій області чоловік убив 36-річну знайому, якій заборгував гроші. Щоб приховати злочин, він вивіз тіло до річки Прут, спалив його на березі, а рештки скинув у воду.

Злочин стався у березні 2023 року. Жінка приїхала до Чернівців, щоб придбати автомобіль, і планувала забрати 4600 доларів, які позичила подружжю, а також ще 3000 доларів, переданих їй сином. Однак чоловік витратив ці кошти на власні потреби та відмовився повертати борг.

Коли жінка заявила, що звернеться до поліції, він її вбив. Після цього зловмисник скористався телефоном загиблої та викрав із її банківського рахунку ще 12 тисяч гривень. Також придбав від її імені квиток на потяг до Львова, намагаючись створити враження, що жінка залишила місто.

Правоохоронці встановили обставини злочину за допомогою записів камер відеоспостереження, телефонних з'єднань, маршрутів пересування та банківських операцій.

Апеляційний суд відхилив скарги захисту та залишив без змін вирок — 15 років позбавлення волі. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві, крадіжці, легалізації злочинних коштів, нарузі над тілом померлої та несанкціонованому втручанні в комп'ютерні системи.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура.

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