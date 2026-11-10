На Буковині чоловік загинув від удару струмом під час монтажу сонячних панелей

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У місті Заставна Чернівецької області 61-річний чоловік загинув від ураження електричним струмом під час встановлення сонячних панелей на даху власного будинку. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Загиблий був власником будинку, на якому проводили монтажні роботи.

Нещасний випадок стався у понеділок, 9 листопада. Місцеві жителі викликали на місце події рятувальників ДСНС.

Працівники служби допомогли медикам зняти тіло чоловіка з даху будинку. Лікарі констатували його смерть на місці.

За фактом загибелі чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Про це повідомила керівниця пресслужби ДСНС Чернівецької області Мирослава Іванчук.

Нагадаємо, трагедія сталася в неділю, 8 листопада, близько 09:20 у селі Чупира Білоцерківського району. До рятувальників надійшло повідомлення про отруєння чадним газом.

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