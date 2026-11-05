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На Буковині чоловіка судитимуть за незаконний видобуток майже 660 кубометрів піску

UA NEWS 05 Листопада 2026 16:56
На Буковині чоловіка судитимуть за незаконний видобуток майже 660 кубометрів піску

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 49-річного жителя Чернівецького району. Чоловіка обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення у великому розмірі — за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. За даними обвинувачення, йдеться про незаконний видобуток майже 660 кубометрів піску за межами кар’єру.

За даними слідства, чоловік надавав послуги з керування екскаватором на піщаному кар’єрі. Підприємство, з яким він уклав договір про надання послуг, мало спеціальний дозвіл на видобування піску, однак лише в межах визначеної ділянки.

Попри обмеження дозволу, чоловік видобував пісок на прилеглій території та продавав його.

З грудня 2025-го до червня 2026 року він незаконно видобув майже 660 кубометрів піску.

Збитки, завдані довкіллю, перевищують 780 тисяч гривень.

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За інкримінованою статтею чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

 На Хмельниччині викрили незаконний видобуток торфу на майже ₴142 млн.

На Рівненщині до суду скерували обвинувальні акти щодо двох чоловіків, яких підозрюють у незаконних операціях із бурштином. В одного з них правоохоронці виявили понад 19 кг каміння вартістю близько 370 тисяч гривень, а іншого обвинувачують у незаконному видобуванні бурштину на території Рівненського природного заповідника.

До цього правоохоронці повідомилипро підозру чотирьом учасникам схеми незаконного експорту понад 4,7 тонни українського бурштину. Каміння вивозили за кордон під виглядом бурштину з Литви.

Хмельницький міськрайонний судзатвердивугоди про визнання винуватості відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, які організували канал незаконного вивезення бурштину до Туреччини. 

 

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