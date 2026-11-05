На Буковині чоловіка судитимуть за незаконний видобуток майже 660 кубометрів піску

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 49-річного жителя Чернівецького району. Чоловіка обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення у великому розмірі — за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. За даними обвинувачення, йдеться про незаконний видобуток майже 660 кубометрів піску за межами кар’єру.

За даними слідства, чоловік надавав послуги з керування екскаватором на піщаному кар’єрі. Підприємство, з яким він уклав договір про надання послуг, мало спеціальний дозвіл на видобування піску, однак лише в межах визначеної ділянки. Попри обмеження дозволу, чоловік видобував пісок на прилеглій території та продавав його.

З грудня 2025-го до червня 2026 року він незаконно видобув майже 660 кубометрів піску.

Збитки, завдані довкіллю, перевищують 780 тисяч гривень. За інкримінованою статтею чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура. На Хмельниччині викрили незаконний видобуток торфу на майже ₴142 млн. На Рівненщині до суду скерували обвинувальні акти щодо двох чоловіків, яких підозрюють у незаконних операціях із бурштином. В одного з них правоохоронці виявили понад 19 кг каміння вартістю близько 370 тисяч гривень, а іншого обвинувачують у незаконному видобуванні бурштину на території Рівненського природного заповідника. До цього правоохоронці повідомилипро підозру чотирьом учасникам схеми незаконного експорту понад 4,7 тонни українського бурштину. Каміння вивозили за кордон під виглядом бурштину з Литви. Хмельницький міськрайонний судзатвердивугоди про визнання винуватості відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, які організували канал незаконного вивезення бурштину до Туреччини.

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