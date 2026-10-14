На Буковині двох громадян Туреччини судитимуть за спробу підпалу електропідстанції

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У Чернівецькій області до суду скерували обвинувальний акт щодо двох громадян Туреччини, яких підозрюють у спробі диверсії за попередньою змовою. За версією обвинувачення, вони намагалися підпалити електропідстанцію, яка забезпечує живлення критично важливих об'єктів.

За даними слідства, чоловіки погодилися за грошову винагороду підпалити об’єкт електроенергетики, від якого залежить електропостачання підприємств, важливих для регіону, а також побутових споживачів і міського електротранспорту. Завдання вони отримали через один із месенджерів від особи, пов’язаної зі спецслужбами держави-агресора.

Після отримання завдання чоловіки приїхали до Чернівців та почали готуватися до його виконання. Вони обстежували територію навколо підстанції, стежили за обстановкою та визначали, як потрапити до об’єкта.

Напередодні підпалу вони придбали паливно-мастильні матеріали. Загалом мали при собі щонайменше 15 літрів пального, частину якого придбали безпосередньо напередодні.

Вранці 3 серпня чоловіки знову прибули до підстанції. Один із них переліз через огорожу та проник на територію енергооб’єкта. Інший залишився зовні — передавав йому ємності з пальним та стежив, щоб їх не помітили.

Проникнувши на територію, чоловік облив пальним обладнання двох трансформаторів та підпалив їх.

Однак довести задум до кінця не вдалося. Пожежу своєчасно виявили та ліквідували рятувальники. Технологічне обладнання не було пошкоджене, а електропостачання споживачів не припинялося.

Обвинуваченим загрожує 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура

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