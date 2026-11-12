На Буковині керівники колонії здавали в оренду в'язнів

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На Буковині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника виправної колонії та екскерівника дільниці соціальної реабілітації, яких звинувачують у торгівлі людьми.

«Посадовці організували використання засуджених як безоплатної робочої сили на приватних об'єктах», — повідомляє Чернівецька обласна прокуратура. За даними слідства, упродовж січня–лютого 2026 року керівники систематично вивозили за межі установи чотирьох в'язнів, які безоплатно рубали деревину та виконували будівельні й бруківкові роботи на приватних територіях в інтересах сторонніх осіб.

Під час розслідування обох фігурантів відсторонили від посад, після чого вони звільнилися за власним бажанням, а тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира військової частини з Житомирщини, який відправив чотирьох військовослужбовців майже три роки працювати на приватному автосервісі замість проходження служби.

На Одещині понад 80 військових будували командиру віллу з басейном.

На Хмельниччині судитимуть експроректора військової академії, якому підлеглі будували дачу.

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