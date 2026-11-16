На Буковині мешканці перекрили дорогу через неякісний ремонт

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Жителі села Стрілецький Кут Мамаївської громади 16 листопада вийшли на протест через неякісний ямковий ремонт.

За їхніми словами, уже за кілька днів після робіт ями знову з’явилися на дорозі.

Після перекриття мосту через Прут у сусідній Глиниці транспортний потік через село значно зріс.

Мешканці вимагають якісно відремонтувати дорогу Чернівці – Стрілецький Кут – Глиниця та назвати терміни відновлення мосту.

Джерело: Molbuk.ua

У Києві завершується ремонт шляхопроводу біля метро Чернігівська.

У Києві виявили збитки бюджету майже на 4,2 млн грн під час оплати ямкового ремонту доріг у двох районах. За даними слідства, роботи оплачували із використанням машин, які в цей час перебували в Чернігові.

Кабмін виділив регіонам на ремонт місцевих доріг понад ₴3,5 млрд.

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