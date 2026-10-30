На Буковині п’ятьох військових ТЦК та правоохоронця підозрюють у катуванні й незаконному утриманні людей

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На Буковині шістьом особам повідомили про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі військовозобов’язаних та одержанні неправомірної вигоди. Серед фігурантів — начальник відділу районного ТЦК та СП, четверо його підлеглих і правоохоронець.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, упродовж липня–вересня 2026 року задокументували чотири епізоди протиправних дій під час мобілізаційних заходів.

Зокрема, у липні в Мамаївцях військовослужбовці побили чоловіка, який намагався вийти з автомобіля, після чого силоміць доправили його до ТЦК та утримували для подальшої мобілізації.

16 вересня в Чернівцях один із військовослужбовців ТЦК отримав 5,5 тисячі євро за звільнення чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Гроші передала його мати, після чого чоловіка відпустили.

Того ж дня іншого чоловіка, який відмовився пред’явити документи, обприскали сльозогінним засобом і силоміць доправили до ТЦК. Він дістав легкі тілесні ушкодження.

Ще один випадок стався 30 вересня. За версією слідства, у Чернівцях затримали батька трьох дітей, який мав законну відстрочку. Дорогою йому погрожували пістолетом і щонайменше чотири рази вдарили в тулуб. Попри наявність відстрочки, щодо чоловіка продовжували вживати мобілізаційних заходів.

21 жовтня шістьом фігурантам повідомили про підозру. За клопотанням прокурорів п’ятьох із них узяли під варту, двох — без права внесення застави. Ще одному підозрюваному призначили домашній арешт. Начальника відділу ТЦК відсторонили від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань. Правоохоронці встановлюють можливі додаткові епізоди та інших причетних осіб.

Джерело: Офіс генпрокурора

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