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У Чернівцях студенту та викладачці лісотехнічного коледжу повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на рішення працівників навчального закладу. За гроші вони допомагали зі вступом, погашенням академічної заборгованості та складанням сесії без відвідування занять.

Підозри оголошено за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноважених осіб, поєднане з вимаганням.

За даними слідства, 36-річний студент коледжу за 600 доларів США пообіцяв 27-річному чоловіку посприяти у вступі до навчального закладу, зокрема вплинути на відповідних посадовців. Зарахування мало надати можливість у подальшому отримати відстрочку від мобілізації. Чоловік передав гроші та вступив до коледжу.

Після завершення першого семестру, у листопаді 2026 року, підозрюваний попросив передати ще 8 тисяч гривень. За ці кошти він обіцяв владнати питання академічної заборгованості та забезпечити успішне складання сесії без відвідування занять. Гроші він отримав.

Також викладачка коледжу брала гроші за забезпечення позитивних результатів іспитів. За даними правоохоронців, у червні та листопаді 2026 року троє студентів передали їй по 6 тисяч гривень кожен. За ці кошти вона обіцяла домовитися з викладачами та завідувачами відділень, щоб ті виставили позитивні оцінки попри пропущені заняття.

Викладачку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Окремо правоохоронці перевіряють обставини вступу та фактичного навчання ще понад 400 студентів коледжу віком від 25 до 60 років.

Про це повідомили в прокуратурі.

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