На Буковині відновили світло після пошкодження енергооб’єкта через атаку РФ

На Буковині енергетики до пізньої ночі працювали над ліквідацією наслідків вечірньої атаки російських військ. Через пошкодження енергетичного об’єкта частина споживачів залишилася без електроенергії.

Станом на 02:15 електропостачання відновили всім абонентам, які були знеструмлені внаслідок удару. Крім того, уночі українські захисники збили ще один безпілотник.

"Також, за уточненою інформацією, постраждали двоє цивільних охоронців. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася", - додав начальник ОВА.

Росія повторно атакувала область уночі

Близько третьої ночі російські війська знову намагалися атакувати Чернівецьку область ударним безпілотником. Сили протиповітряної оборони знищили його на відкритій місцевості в межах Дністровського району.

"Дякую бійцям сил ППО за захист, енергетикам - за оперативне відновлення електропостачання, рятувальникам, правоохоронцям та медикам - за злагоджену роботу", - додав Осипенко.

Про це повідомив начальник ОВА Руслан Осипенко.



Росія атакувала енергооб’єкт у Києві — є перебої зі світлом і транспортом.

У ДТЕК пояснили, чому в Києві не всюди діють графіки відключень світла.

У Києві повернулися графіки відключення світла після масованої атаки РФ.

Читай нас у