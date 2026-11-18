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На Буковині поліція припинила діяльність реабілітаційного центру, у якому залежних осіб змушували працювати, обмежували їхнє спілкування та пересування, а за порушення правил карали фізично.

Під час спецоперації правоохоронці провели близько 20 обшуків і звільнили 29 людей. Один із них перебував у закладі ще з 2018 року.

За перебування в центрі родичі платили від 30 до 60 тисяч гривень на місяць, а також додаткові кошти нібито на ліки. Підопічних годували протермінованими продуктами та переконували рідних продовжувати так зване лікування.

П’ятьох фігурантів затримали та повідомили їм про підозру в торгівлі людьми. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Національна поліція України

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