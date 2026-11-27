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На Буковині викрили схему незаконного встановлення інвалідності за участю посадовців двох медичних закладів. За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури про підозру повідомили заступнику головного лікаря та заступнику медичного директора.

За даними слідства, за неправомірну вигоду вони організовували позачергове оцінювання пацієнтів і домагалися ухвалення необґрунтованих рішень про встановлення інвалідності. Один із фігурантів направляв пацієнтів до медзакладу, де його спільник, відповідальний за роботу експертних команд, забезпечував ухвалення потрібних рішень.

У вересні 2026 року за 2 тис. доларів США посадовці організували безпідставне встановлення III групи інвалідності родичу одного з них - менш ніж за годину після передачі коштів.

У жовтні задокументовано ще два епізоди одержання неправомірної вигоди за сприяння у встановленні інвалідності трьом особам.

Під час 14 обшуків правоохоронці вилучили майже 85 тис. доларів США, понад 29 тис. євро та документацію.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 368, ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями інкримінованих статей, до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлюють інші учасники схеми та перевіряються можливі епізоди незаконного встановлення інвалідності. undefined Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура. Відео: У Києві викрили схему фіктивної інвалідності за 20 тисяч доларів. По всій Україні викривають схеми ухилення від мобілізації. На Чернігівщині затриманий дезертир намагався дати хабар у 40 тисяч гривень.

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