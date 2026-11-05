На Буковині завершили ремонт мосту на трасі до кордону з Румунією

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У селі Опришени Чернівецької області відновили міст на міжнародній трасі М-19 Доманове – Тереблече, яка веде до румунського кордону. Роботи, розпочаті ще у 2008 році, вдалося завершити після 17-річної перерви.

Міст звели майже 70 років тому, а востаннє капітально ремонтували у 1977 році. Його конструкція зазнала значних пошкоджень під час паводка 2008 року.

Під час відновлення фахівці посилили конструкцію, облаштували металеву гофровану арку з бетонним заповненням, встановили залізобетонні портали, оновили дорожнє покриття та укріпили береги річки Котовець.

За даними Агентства відновлення, через міст щодня проїжджає близько 8 тисяч автомобілів. Дорога М-19 є частиною транс’європейської транспортної мережі, а її протяжність у межах Чернівецької області становить 95 км.

Джерело: Агентство відновлення України.

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