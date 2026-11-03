На Черкащині чоловік під час сварки жорстоко побив співмешканку, його затримали

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У Звенигородському районі Черкаської області чоловіку повідомили про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень співмешканці. Під час сварки він завдав жінці численних ударів кулаками в тулуб, унаслідок чого вона отримала розрив селезінки та внутрішню кровотечу.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 24 жовтня 2026 року в одному із сіл Лип’янської громади Звенигородського району.

Чоловік перебував у будинку за місцем проживання разом зі своєю співмешканкою. Під час сварки він кулаками завдав жінці невстановленої кількості ударів у ліву частину тулуба.

Унаслідок цього потерпіла отримала закриту травму живота, розрив селезінки та внутрішньочеревну кровотечу. За висновком медиків, ці ушкодження належать до категорії тяжких тілесних.

У прокуратурі зазначили, що дії чоловіка кваліфікували як фізичне домашнє насильство.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділу Звенигородського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили у Звенигородській окружній прокуратурі.

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