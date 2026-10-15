На Черкащині чоловік зберігав у школі гранатомет, тротил і боєприпаси

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На Черкащині 51-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї, бойових припасів і вибухових речовин. Частину небезпечних предметів він переніс до приміщення школи, решту зберігав у гаражі за місцем проживання.

За даними слідства, чоловік незаконно придбав значний арсенал зброї та вибухонебезпечних предметів. Серед них — ручний протитанковий гранатомет, два гранатометні постріли, корпуси кількох гранат, запали різних типів, гранати, близько 1,2 кілограма тротилу та набої різних калібрів.

Як встановили правоохоронці, частину придбаних предметів чоловік переніс до приміщення навчального закладу.

Під час огляду кімнати учнівських досягнень правоохоронці виявили та вилучили зброю і вибухонебезпечні предмети.

Іншу частину арсеналу, за інформацією слідства, чоловік зберігав у гаражі за місцем проживання.

Під час обшуку правоохоронці знайшли та вилучили:

два автомати;

набої;

тротилові шашки;

запали;

гранатометний постріл;

артилерійські снаряди;

міну;

гранати.

Дії 51-річного чоловіка кваліфікували за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Наразі триває розслідування обставин незаконного придбання та зберігання зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Про це повідомили у Золотоніській окружній прокуратурі.

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