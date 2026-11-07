На Черкащині мобілізований зник після ВЛК, а за два місяці його знайшли мертвим

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Мешканець Золотоноші Сергій зник у серпні після перебування у Звенигородському ТЦК та СП, а згодом його знайшли загиблим. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про цей випадок як про чергове ймовірне порушення прав людини під час мобілізаційних заходів; напередодні чоловіка поховали.

За словами омбудсмена, працівники ТЦК доправили Сергія до Звенигородки – приблизно за 140 кілометрів від його дому. Свідки стверджують, що там у нього стався епілептичний напад. Попри це, чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби, і був направлений до штурмової бригади. Однак підрозділ відмовився його приймати.

У ТЦК стверджують, що після відмови військової частини чоловіка відпустили та «висадили». Відтоді зв’язок із ним перервався.

«Майже два місяці родина шукала Сергія. Зрештою його знайшли мертвим – за 120 кілометрів від дому. І найстрашніше – навіть після цього родина досі не знає, що сталося з її близькою людиною», – наголосив Дмитро Лубінець.

За фактом зникнення було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Водночас проведена судово-медична експертиза поки не змогла встановити точну причину смерті чоловіка.

Уповноважений з прав людини поставив низку принципових запитань до компетентних органів, зокрема, чк чоловіка з нападами епілепсії визнали придатним до військової служби?; чому після відмови штурмової бригади він опинився вночі далеко від дому без телефону та грошей?; що саме стало причиною його смерті та чи проведено службове розслідування щодо дій посадовців?

Офіс омбудсмена вже взяв справу під контроль. Представниця Уповноваженого в Черкаській області Мар’яна Ніщенко перебуває на зв’язку з родиною загиблого. Направлено офіційні запити до Генерального штабу ЗСУ, Офісу Генерального прокурора, Військової служби правопорядку, а також до обласного ТЦК та поліції Черкащини.

«Вимагаю всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування. Необхідно встановити повний маршрут Сергія, перевірити дії всіх причетних посадових осіб… Те, що Сергія вже поховали, не означає, що цю справу можна закрити без відповідей», – підкреслив Лубінець, додавши, що порушення прав під час мобілізації є також відповідальністю Головнокомандувача ЗСУ.

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