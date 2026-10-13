На Черкащині викрили схему продажу авто, які призначалися для ЗСУ

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Мешканцю Черкащини повідомили про підозру в незаконному продажі автомобілів, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

За даними слідства, чоловік продавав машини через OLX та AUTO.RIA. Упродовж 2025–2026 років він реалізував понад 70 автомобілів, які мали безоплатно передати військовим.

Схему викрили наприкінці червня 2026 року. Організатори використовували реквізити благодійних фондів і підроблені документи, щоб ввозити автомобілі без сплати митних платежів, а потім продавати їх через автомайданчики.

Раніше підозри отримали четверо учасників схеми, зокрема двоє організаторів. Тепер про підозру повідомили ще одному фігуранту.

Джерело: Київська міська прокуратура

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