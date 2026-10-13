На Черкащині затримано екссуддю за вимагання відкату при будівництві захисних споруд

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали колишнього суддю Уманського міськрайонного суду, який наразі займається адвокатською діяльністю, за спробу вимагання коштів у підрядника Міністерства оборони.

Фігурант вимагав від власника підприємства 10% від загальної суми контракту на будівництво транзитної стоянки для бойової техніки ЗСУ в Черкаській області, погрожуючи у разі відмови задіяти зв'язки для фізичної розправи над бізнесменом та його родиною.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: пресцентр Служби безпеки України.

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