На Чернігівщині через аварію знеструмлено близько 210 тисяч споживачів

0:00 / 0:00

У середу, 28 жовтня, внаслідок аварії на об'єкті енергетичної інфраструктури без світла залишилися близько 210 тисяч абонентів у трьох районах Чернігівської області.

Знеструмлення зачепило Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Наразі енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, причини збою та точні терміни відновлення живлення поки не уточнюються. Водночас Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про ситуацію в сусідньому Конотопі, де після російського удару по енергетичному об'єкту електропостачання відсутнє п'яту добу; критична інфраструктура міста працює на генераторах, розгорнуто пункти незламності.

Джерело: АТ «Чернігівобленерго».

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичному та нафтогазовому секторах України, передусім у прифронтових і прикордонних регіонах. 26 жовтня зафіксовано нові відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Читай нас у