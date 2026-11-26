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На Чернігівщині суд виніс вирок раніше судимому жителю Ніжинського району, який незаконно придбав, зберігав та збував вогнепальну зброю. Чоловіка засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури його визнали винним за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину.

Як довели прокурори, чоловік без передбаченого законом дозволу придбав бойовий автомат. Щоб приховати злочин, він залишив зброю у закинутому господарському приміщенні на території одного з населених пунктів області.

У серпні 2026 року, перебуваючи в Чернігівському слідчому ізоляторі за вчинення іншого аналогічного правопорушення, чоловік збув автомат іншій особі. Він телефоном передав покупцеві географічні координати та опис місця, де заздалегідь сховав зброю разом із гранатами Ф-1.

Досудове розслідування проводили слідчі Чернігівського районного управління поліції ГУНП у Чернігівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернігівській області.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

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