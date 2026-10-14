На Чернігівщині лікар вимагав хабар за медичний висновок про смерть військового

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У Чернігівській області лікарю судово-медичному експерту та його спільниці повідомили про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, чоловік вимагав 1000 доларів США за висновок, який мав допомогти родині загиблого військовослужбовця отримати грошову компенсацію.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури обом фігурантам повідомили про підозру в одержанні та пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням.

Йдеться про ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку жовтня 2026 року лікар проводив розтин загиблого військовослужбовця Збройних сил України.

За версією слідства, він вимагав від командира роти 1000 доларів США, обіцяючи зазначити у висновку, що в крові померлого не було алкоголю та наркотичних речовин, а причиною смерті стала хвороба серця.

Такий висновок був потрібен, щоб родина загиблого могла отримати грошову компенсацію за його смерть.

Коли командир роти зібрав необхідну суму, він домовився про зустріч із другою підозрюваною — медичною сестрою. Саме їй він передав раніше обумовлені гроші.

За клопотанням прокурора лікаря взяли під варту, а його ймовірній спільниці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі, із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснює Слідче управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

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