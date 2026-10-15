На Чернігівщині вибухотехніки знешкодили бойову частину російського дрона

На Чернігівщині поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойову частину ворожого ударного безпілотника, яку виявили в полі на території Ріпкинської громади Чернігівського району.

Повідомлення про знахідку нерозірваної бойової частини БпЛА надійшло до правоохоронців. Фахівці прибули на місце та, дотримуючись усіх інструкцій і правил безпеки, знешкодили небезпечний боєприпас.

Згодом вибухотехнікам довелося працювати вже в лісовому масиві Чернігівського району, де виявили чергову загрозу для мирних людей, яку ніс російський БпЛА. Завдяки оперативним і злагодженим діям фахівців поліції Чернігівщини, небезпеку було усунуто.

У випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, негайно повідомте поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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