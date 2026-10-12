На Чернігівщині викрили сімейну схему незаконного обігу тютюну на ₴4,8 млн

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Правоохоронці викрили на Чернігівщині сімейну схему незаконного обігу підакцизної продукції. Троє братів та дружина одного з них організували придбання, обробку, зберігання і збут тютюнової сировини. Під час обшуків вилучили понад 8 тонн продукції, вартість якої попередньо оцінюють у 4,8 млн грн.

За даними правоохоронців, до незаконної діяльності були причетні четверо мешканців Чернігівської області. Для перевезення тютюнової сировини вони використовували мікроавтобуси, а оптові партії відправляли покупцям через логістичну компанію.

У межах розслідування правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання фігурантів, зберігання продукції, а також в автомобілях, які використовували для її перевезення.

За результатами слідчих дій вилучили:

понад 8 тонн тютюнової сировини попередньою вартістю 4,8 млн грн;

обладнання для подрібнення тютюну;

обладнання для сушіння сировини;

обладнання для пресування тютюну.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та процесуальні дії.

Питання щодо повідомлення чотирьом фігурантам про підозру вирішуватимуть після завершення відповідних процесуальних заходів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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