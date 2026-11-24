24 листопада на Чернігівщині правоохоронці повідомили про викриття підпільного виробництва тютюну, яке організувала 35-річна жителька Прилуцького району. Під час обшуків у неї вилучили понад 8 тонн тютюну та обладнання для його переробки. За даними слідства, жінка самостійно вирощувала сировину, обробляла її та продавала готову продукцію оптовими партіями через пошту.

За даними слідства, 35-річна жителька Прилуцького району організувала повний цикл тютюнового бізнесу без необхідних дозволів. Вона не просто продавала готову продукцію, а контролювала всі етапи її виготовлення — від вирощування рослин до збуту. Спочатку жінка вирощувала тютюн, який використовувала як сировину. Потім переробляла його, зберігала готову продукцію та продавала великими партіями. Замовлення відправляла покупцям поштою.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 8 тонн тютюну. Також знайшли обладнання, яке використовували для його переробки. Фотографії з місця обшуків оприлюднила Державна прикордонна служба. Жінці вже повідомили про підозру. Її дії кваліфікують як незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи. Водночас підозра ще не означає доведення вини: остаточне рішення має ухвалити суд. Про викриття нелегального виробництва повідомила Державна прикордонна служба України.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили в Житомирській області масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів, яке щодня випускало до 300 тисяч пачок сигарет.

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