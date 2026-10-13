На дні Каховського водосховища виявили вже близько 400 видів рослин

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На території колишнього Каховського водосховища науковці зафіксували щонайменше 400 видів рослин. Ще у 2025 році їх налічували 343, однак під час нових експедицій дослідники продовжують знаходити невідомі раніше для цієї місцевості види.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів доктор біологічних наук, професор і науковий співробітник біосферного заповідника «Асканія-Нова» Іван Мойсієнко.

За його словами, рослинність на колишньому дні водосховища активно розвивається. Зокрема, верби продовжують швидко рости: якщо торік найвище виміряне дерево сягало 7 метрів 8 сантиметрів, то цьогоріч рекорд становив уже рівно 9 метрів.

«Тобто виходить, що верба росте зі швидкістю 3 метри на рік», — зазначив Мойсієнко.

Під час останньої експедиції у вересні 2026 року дослідники також виявили значну кількість ценхрусу довгоколючкового — карантинного виду рослин. Крім того, на піщаних ділянках Хортиці науковці помітили квітучий воловик Гмеліна, насіння якого поширилося й на територію колишнього водосховища.

Окрім рослин, експедиції дозволяють фіксувати й рідкісних тварин. Цього разу дослідникам вдалося зафільмувати жовточеревого полоза, який занесений до Червоної книги України.

Джерело: Укрінформ

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що після завершення війни Україна має обов'язково відновити Каховську дамбу та водосховище. За його словами, Нікополю й Нікопольському району критично необхідна вода для функціонування промислових підприємств, заводів та зрошення сільськогосподарських угідь, а відсутність ресурсу призводить до деіндустріалізації регіону, що грає на руку ворогу.

На місці колишнього Каховського водосховища українські науковці спостерігають унікальний природний процес — формування великого заплавного лісу. За оцінками дослідників, подібного явища нині не спостерігають більше ніде у світі.

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