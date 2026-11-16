На Дніпропетровщині вирубали понад 700 дерев біля фортифікацій: справу передали до суду

0:00 / 0:00

На Дніпропетровщині судитимуть вісьмох учасників організованої групи, яких обвинувачують у незаконній вирубці захисних лісосмуг, зокрема поблизу оборонних позицій і фортифікаційних споруд. Серед фігурантів справи — військовослужбовець Національної гвардії України.

За даними ДБР, учасники групи незаконно зрубали 738 дерев. Завдані державі збитки оцінюють у понад 10,2 млн гривень.

За даними слідства, незаконний бізнес організував місцевий житель, який залучив до нього ще сімох чоловіків. Серед учасників групи був його брат – військовослужбовець Національної гвардії України.

Організатор визначав місця вирубування дерев, забезпечував спільників бензопилами, транспортом і пальним, а також координував їхні дії.



Як встановили слідчі, учасники групи без відповідних дозволів вирубували ясени, дуби та акації у захисних лісосмугах Павлоградського району.

Зрубану деревину завантажували у вантажівки, вивозили та продавали.

Частину дерев знищили поблизу оборонних споруд, де лісосмуги виконують важливу захисну функцію.

За даними ДБР, незаконною вирубкою довкіллю та місцевій громаді завдано збитків на понад 10,2 млн грн.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо восьми учасників організованої групи скеровано до суду.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.



У Карпатах вирубали тисячі дерев і справа дійшла до суду .



Нагадаємо, що На Київщині прокуратура через суд захистила 5,8 га соснового лісу від забудови.





Читай нас у