На Дніпропетровщині поховали п'ятьох дітей родини Воронових, вбитих росіянами

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У селищі Радушне Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з п'ятьма дітьми з багатодітної родини Воронових, які загинули у ніч на 30 липня внаслідок влучання північнокорейської балістичної ракети в їхній будинок 30 липня. Експертизи тривали кілька місяців, увесь цей час діти вважалися зниклими безвісти.

Правоохоронці підтвердили загибель 13-річного Захарія, 14-річної Віоріки, 16-річної Домініки, 9-річної Федеріки та півторарічного Артема. Раніше також було підтверджено загибель батьків Олени та Артема та ще трьох дітей — Марка, Азарія Ілая й Емілії.

Джерело: «Суспільне Дніпро».

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

Після російського ракетного удару по приватному будинку в селищі Радушне на Криворіжжі 30 липня з-під завалів вдалося врятувати лише домашнього собаку на ім’я Роккі. Чотирилапого дістав журналіст місцевого видання «Свої Кривий Ріг». Решта членів багатодітної родини Воронових загинули внаслідок атаки.

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