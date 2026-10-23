На Дніпропетровщині посадовця РТЦК підозрюють у штучному завищенні показників мобілізації

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Тимчасово виконувачу обов’язків начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області повідомили про підозру у несанкціонованій зміні даних у реєстрі «Оберіг». За версією слідства, посадовець штучно завищував показники виконання мобілізаційного плану.

За даними Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, 15 листопада 2025 року майор змінив обліковий статус військовослужбовців, які вже проходили службу у військовій частині. Спочатку в реєстрі їх зазначили як осіб, яких ще не призвали до війська. Згодом посадовець вніс дані про їхню мобілізацію та направлення до тієї самої військової частини.

У результаті в системі відобразили нібито повторний призов цих військових, хоча насправді його не було. Слідство стверджує, що посадовець знав про проходження ними служби та їхнє зарахування до списків особового складу військової частини.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі особою, яка має право доступу до неї.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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