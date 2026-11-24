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Ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо фігуранта. Йому інкримінують зґвалтування та умисне вбивство малолітньої дитини.

За даними слідства, пізно ввечері 26 травня 2026 року чоловік заманив 11-річного хлопчика до покинутої будівлі, де вдарив його, зв’язав руки та зґвалтував.

Коли дитина заявила, що розповість про вчинене, чоловік, намагаючись приховати злочин, задушив її поліетиленовим пакетом.

Наступного дня тіло хлопчика з ознаками насильницької смерті виявили правоохоронці. До цього дитину розшукували як безвісти зниклу.

Під час слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили й затримали підозрюваного. В його мобільному телефоні також виявили файли з матеріалами сексуального насильства над дітьми.

З’ясувалося, що чоловік раніше вже був засуджений за особливо тяжкі злочини проти дитини. У 2010 році його визнали винним у замаху на умисне вбивство малолітньої дитини, зґвалтуванні та насильницьких діях сексуального характеру.

Із 29 травня 2026 року обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Його дії кваліфіковано за п. п. 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 152 та ч. 1 ст. 301-1 КК України. За інкриміновані злочини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів на чолі з керівником Дніпропетровської обласної прокуратури.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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