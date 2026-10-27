На Дніпропетровщині судитимуть шахраїв, які виманили майже мільйон гривень через фейкову єДопомогу

У Дніпропетровській області до суду скерували обвинувальний акт щодо організованої групи, яка викрадала гроші громадян через фішингові сайти під виглядом державної платформи «єДопомога». За даними прокуратури, зловмисники виманювали банківські дані та заволоділи коштами на суму майже 1 млн грн.

За даними слідства, зловмисники на сайтах, у соцмережах та месенджерах розміщували оголошення про нібито можливість отримати фінансову допомогу від держави. Громадяни переходили за посиланнями та потрапляли на підроблені сайти.

На фішингових платформах користувачі вводили реквізити своїх банківських карток, які через спеціально створений Telegram-бот автоматично потрапляли до рук зловмисників. Доступ до конфіденційної інформації дозволяв шахраям входити в онлайн-банкінг потерпілих та переводити їхні гроші на підконтрольні рахунки. В подальшому кошти виводили через криптогаманці.

У такий спосіб обвинувачені ошукали 39 громадян, більшість з яких є внутрішньо переміщеними особами. Загальна сума завданих збитків становить майже 1 млн грн.

Дії двох учасників групи кваліфіковано за ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України — шахрайство.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Києві шахраї виманювали гроші за оренду неіснуючих квартир.

Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого, за версією слідства, обманювали громадян України та інших країн через платформи для знайомств і месенджери.

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