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Працівники Державного бюро розслідувань викрили на Дніпропетровщині групу осіб, яка менш ніж за рік організувала масштабне вирощування, виробництво та збут канабісу. Для цього фігуранти облаштували три плантації.

"Під час спецоперації правоохоронці вилучили наркотичну продукцію, вартість якої за цінами чорного ринку оцінюють майже у 50 млн гривень. Серед фігурантів інспектор однієї з виправних колоній Дніпра, решта – цивільні", – повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, на початку 2026 року учасники групи організували повний цикл нарковиробництва – від вирощування конопель до виготовлення та продажу готової продукції. Для цього вони облаштували три приховані плантації у Криворізькому та Кам'янському районах. Коноплі висаджували серед сільськогосподарських культур, у густій рослинності та лісосмугах. На кожній ділянці вирощували щонайменше 500 рослин.

Учасники групи самостійно доглядали за насадженнями, збирали врожай, висушували його та зберігали за місцями проживання. Готовий канабіс продавали оптовими та роздрібними партіями на території області.

Для викриття наркобізнесу правоохоронці провели 44 обшуки. Вилучили понад 82 кг готового канабісу, 860 рослин конопель, обладнання для вирощування та фасування наркотиків, п'ять одиниць вогнепальної зброї, 24 тис. євро готівкою, автомобілі, телефони та інші речові докази.

Під час обшуків один із фігурантів намагався знищити наркотики, однак позбутися доказів йому не вдалося.

Сімом учасникам групи повідомлено про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також незаконному вирощуванні конопель (ч. 1, 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України). Залежно від ролі у злочинній діяльності їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 2 до 4 млн гривень. Обрання запобіжних заходів решті підозрюваних вирішується.

Досудове розслідування триває.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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