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У Донецькій області у вівторок, 24 листопада, оголосили примусову евакуацію дітей разом із батьками або іншими законними представниками з усіх населених пунктів Олександрівської та Черкаської громад.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, відповідний наказ підписано через щоденні ворожі обстріли та удари авіабомбами, а сама евакуація тепер охоплює всі населені пункти на підконтрольній Україні частині Донеччини.

Очільник ОВА закликав батьків не зволікати з виїздом заради безпеки та майбутнього дітей. Евакуацію здійснюватимуть спеціалізовані групи поліції та рятувальників спільно з місцевими військовими адміністраціями, а родинам допомагатимуть виїхати до безпечніших регіонів України.

Джерело: повідомлення начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

Примусову евакуацію сімей із дітьми запровадили в усіх населених пунктах Краматорської та Слов’янської громад через постійні російські обстріли.

На деокупованій території Херсонської області досі залишаються 132 дитини, які перебувають у зоні обов’язкової евакуації. Частину дітей поки не вдалося вивезти через постійні російські обстріли, атаки дронів та заміновані маршрути.

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