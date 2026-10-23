На Донеччині посадовця ТЦК підозрюють в отриманні $15,5 тисяч хабаря

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Тимчасовому виконувачу обов’язків начальника групи психологічної підтримки персоналу одного з РТЦК та СП Донеччини повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та зловживанні впливом.

За даними слідства, посадовець отримав $4,5 тисячі за сприяння в переведенні військовослужбовця до тилової частини. Згодом він вимагав ще по $5,5 тисячі від цього військового та його брата за сприяння у виключенні обох із військового обліку.

Після отримання $11 тисяч посадовця затримали. Загальна сума неправомірної вигоди за трьома епізодами становить $15,5 тисячі.

Суд відправив підозрюваного під варту з альтернативою застави у 266 240 гривень. Прокурор оскаржив це рішення.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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