На Донеччині розширюють зону довгої комендантської години

0:00 / 0:00

З 1 листопада 2026 року на всій вільній території Донецької області, за винятком Олександрівської та Черкаської громад, запроваджують посилений режим комендантської години. Нові обмеження триватимуть 19 годин на добу — з 16:00 до 11:00.

Зокрема, посилені заходи безпеки діятимуть і на території Краматорська. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Донецької області за погодженням з очільником ОВА Вадимом Філашкіним та начальників місцевих військових адміністрацій.

Джерело: начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

У Вінницькій області відсьогодні скоротили тривалість комендантської години — вона триватиме з 01:00 до 05:00. Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

З 10 вересня у Києві та Київській області скоротили комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00, тобто загалом чотири години замість п’яти. У столиці через це також на годину довше працюватиме громадський транспорт.

Із 11 вересня на всій території Чернівецької області скоротили тривалість комендантської години, яка діятиме з 01:00 до 04:00 замість нинішнього режиму з 23:00 до 04:00. Таким чином, тривалість обмежень зменшиться з п'яти до трьох годин.

Читай нас у