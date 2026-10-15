На Донеччині в зоні примусової евакуації залишаються 387 дітей
У чотирьох територіальних громадах Донецької області, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, досі залишаються 184 родини, у яких виховують 387 дітей.
«На території населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються перебувати 387 дітей у 184 сім’ях. Вони перебувають у дев’яти населених пунктах чотирьох територіальних громад», - поінформувала Рижакова.
За її словами, найбільше залишається у Краматорській громаді – 297 дітей у 125 сім’ях.
Представниця ОВА зазначила, що за останній тиждень з Донецької області евакуйовано у примусовий спосіб 118 дітей із 82 родин, загалом у жовтні вивезли 221 дитину зі 160 сімей.
Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова.
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