На Донеччині військові посадовці привласнювали продукти для армії на понад ₴2,7 млн

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом посадовцям однієї з військових частин на Донеччині. За даними слідства, начальник продовольчої служби тилу логістики та начальник складу господарчого взводу роти забезпечення продовольством могли привласнювати продукти, призначені для військовослужбовців, і продавати їх цивільному населенню. Сума завданих державі збитків перевищує 2,7 млн грн.

За версією слідства, посадовці організували отримання продовольства з розрахунку на більшу кількість військовослужбовців, ніж фактично перебувала у підрозділі. Надлишково отримані продукти привласнювали та збували цивільному населенню.

За даними правоохоронців, схема діяла з вересня 2025 року до лютого 2026 року.

Начальник складу, відповідальний за приймання, зберігання, видачу та облік продовольства, імовірно, привласнював надлишково отримані продукти й організував їхній продаж цивільним мешканцям Краматорського району Донецької області.

Водночас начальник продовольчої служби тилу логістики, за даними слідства, не забезпечив належного контролю за видачею продуктів відповідно до фактичної чисельності особового складу. Він систематично оформлював накладні із завищеною кількістю військовослужбовців, хоча мав доступ до документів, які давали змогу перевірити ці дані.

Працівники ДБР викрили та припинили незаконну діяльність. Під час обшуків правоохоронці вилучили частину привласнених продуктів харчування, а також службову документацію, яка, за даними слідства, підтверджує обставини правопорушення.

Начальнику продовольчої служби тилу логістики інкримінують недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Начальника складу господарчого взводу роти забезпечення продовольством підозрюють у привласненні військового майна в умовах воєнного стану.

За інформацією ДБР, найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

Водночас у бюро зазначили, що завдані державі збитки частково відшкодовано.

Інформація про причетність посадовців викладена за версією слідства. Остаточне рішення щодо їхньої вини має ухвалити суд.

Про це повідомило ДБР.

Нагадаємо, у справі про ймовірне заволодіння понад 14,5 млн грн бюджетних коштів під час закупівель матеріалів для фортифікаційних споруд у Запорізькій області обвинувальний акт скерували до суду. Серед обвинувачених — командир військової частини, начальник та офіцер відділення державних закупівель, а також двоє цивільних осіб.

На Дніпропетровщині повідомили про підозру 13 учасникам організованої групи, які, за даними слідства, з січня 2025 року до березня 2026 року незаконно привласнили понад 3,4 млн кубометрів природного газу на суму понад 65 млн грн. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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