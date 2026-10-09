На Дунаї врятували червонокнижну севрюгу з браконьєрської сітки

На Дунаї рибоохоронці виявили червонокнижну севрюгу, яка потрапила до однієї з чотирьох рибальських сіток. Під час перевірки інспектори встановили порушення правил промислового рибальства. Рідкісну рибу вдалося врятувати — її випустили назад у водойму живою.

Під час патрулювання Дунаю державні інспектори Одеського рибоохоронного патруля разом із працівниками водної поліції та прикордонниками виявили порушення правил промислового рибальства. Під час перевірки одного із суб’єктів господарювання з’ясувалося, що рибалка використовував для промислу чотири сітки. В одній із них знайшли севрюгу звичайну — рибу, занесену до Червоної книги України.

Попри те, що севрюга вже потрапила в сітку, її вдалося врятувати. Рибу звільнили та випустили у водойму живою.

Чому важливо захищати рідкісну рибу

Севрюга звичайна (Acipenser stellatus) належить до осетрових риб і перебуває під охороною. Збереження таких видів важливе для підтримання природних популяцій та біорізноманіття водойм. Однією із загроз для водних мешканців залишається незаконний вилов. Браконьєрські сітки можуть затримувати не лише рибу, яку планують виловити, а й рідкісні види, які потребують особливого захисту.

У Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм наголошують, що рибоохоронні патрулі посилено контролюють дотримання правил рибальства на водоймах країни та реагують на випадки браконьєрства. Цього разу втручання інспекторів допомогло врятувати червонокнижну севрюгу. Рибу повернули в природне середовище, а виявлене порушення зафіксували. Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

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