На фортифікаціях Миколаївщини виявили зловживання на 61 млн грн

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Під час будівництва фортифікаційних споруд у Миколаївській області вартість робіт завищили приблизно вчетверо. У справі про збитки на 61 млн грн повідомили про підозру директорці підприємства-підрядника та посадовцю Служби відновлення та розвитку інфраструктури регіону.

Встановлено, що підприємство виконувало роботи з будівництва фортифікаційних споруд та встановлення захисного обладнання на об’єкті критичної інфраструктури.

Упродовж березня 2024 - серпня 2025 року директорка підприємства вносила до актів приймання виконаних робіт завідомо недостовірні відомості щодо їхньої вартості.

Зокрема, вартість робіт із гідрофобізації була завищена у чотири рази.

Водночас посадовець Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, неналежно виконуючи службові обов’язки, підписував відповідні акти.

На підставі цих документів підприємству безпідставно перерахували понад 61 млн грн бюджетних коштів, призначених для захисту критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Директорці підприємства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Посадовцю Служби відновлення та розвитку інфраструктури інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадовця від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Миколаївській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Миколаївській області.

Джерело: Офіс генпрокурора

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