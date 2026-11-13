На горі Піп Іван вирує сильний шторм, туристів закликають не йти в гори

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На горі Піп Іван в Івано-Франківській області вирує сильний шторм. Через небезпечні погодні умови гірські рятувальники наполегливо рекомендують туристам утриматися від походів у високогір’я.

«Сильний шторм! Тому рятувальники наполегливо рекомендують утриматись від виходу у високогір'я до покращення погодних умов», – йдеться у повідомленні гірських рятувальників.

За їхньою інформацією, станом на 11:30 швидкість вітру на горі Піп Іван становила 26–28 м/с, а пориви сягали 34 м/с. Такі погодні умови становлять серйозну небезпеку для людей, які перебувають у горах.

Піп Іван, яку також називають Попіван, Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора, – одна з найвищих вершин Українських Карпат. Її висота становить 2028,5 метра.

Рятувальники закликають туристів не ризикувати та відкласти мандрівки у високогір’я до поліпшення погодних умов.

Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття у Фейсбуці.

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