На горі Піп Іван зафіксували мороз до –6°C, рятувальники застерігають від походів

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У Карпатах на вершині гори Піп Іван температура повітря знизилася до –6°C, спостерігається хмарна погода, північний вітер зі швидкістю 5 м/с та утворення паморозі й снігового покриву на схилах.

У зв'язку з погіршенням погодних умов і туманом у високогір'ї гірські рятувальники закликають мандрівників утриматися від походів на високогірні маршрути через підвищену небезпеку.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook.

Нагадаємо, на вершині гори Піп Іван Чорногірський у Карпатах 13 жовтня зафіксовано зимові погодні умови зі сніговим покривом та мінусовою температурою. Погода у високогір'ї стрімко погіршилася, спостерігається щільна хмарність і суттєве обмеження видимості.

Високогір’я Українських Карпат уранці 27 жовтня засипало снігом. На горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мороз, туман і сильний вітер. Сніг також випав на гірськолижному курорті Драгобрат.

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