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На Харківщині чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі

UA NEWS 09 Жовтня 2026 19:49
На Харківщині чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі
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У селі Лобанівка Дергачівської громади на Харківщині місцевий житель загинув унаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі. 

За інформацією Головного управління ДСНС у Харківській області, чоловік наступив на небезпечну знахідку та загинув на місці від отриманих травм.

Джерело: ГУ ДСНС у Харківській області.

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