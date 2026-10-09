На Харківщині чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі
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У селі Лобанівка Дергачівської громади на Харківщині місцевий житель загинув унаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі.
За інформацією Головного управління ДСНС у Харківській області, чоловік наступив на небезпечну знахідку та загинув на місці від отриманих травм.
Джерело: ГУ ДСНС у Харківській області.
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