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У понеділок, 23 листопада, в Україні порушено графік руху низки приміських поїздів. Найбільше запізнення зафіксовано на Харківщині — окремі рейси відстають від розкладу більш ніж на три години.

Про це повідомила «Укрзалізниця». За даними перевізника станом на 10:10, поїзд №6508 Біляївка — Харків-Пасажирський затримувався на 3 години 18 хвилин від станції Безпалівка. Ще один рейс до Харкова, №6512 Герсеванівський — Харків-Пасажирський, запізнювався на 2 години 46 хвилин від станції Краснопавлівка.

Серед інших поїздів із тривалими затримками:

№6012 Фастів-1 — Київ-Пасажирський — 1 година 34 хвилини;

№6332 Колосівка — Знам'янка-Пасажирська — 1 година 30 хвилин;

№6207 Роздільна-1 — Одеса-Головна — 1 година 23 хвилини;

№6002 Вири — Люботин — 1 година 21 хвилина.

У яких областях затримуються приміські поїзди

За інформацією «Укрзалізниці», відхилення від графіка також зафіксовані на Одещині, Дніпропетровщині, Київщині, Рівненщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Зокрема, на Одещині поїзд №6252 Одеса-Головна — Вапнярка запізнювався на 59 хвилин, а №6272 Подільськ — Помічна — на 22 хвилини.

На Дніпропетровщині затримки становили від 39 до 53 хвилин. На Київщині окремі рейси відставали від розкладу на 16–46 хвилин.

Поїзд №6283 Шепетівка — Рівне на маршруті через Рівненщину та Хмельниччину затримувався на 48 хвилин. На Полтавщині запізнення окремих електричок становили від 9 до 21 хвилини.

Крім того, поїзд №6663 Кременчук-Пасажирський — Знам'янка-Пасажирська затримувався на 15 хвилин, а №6344 Гречани — Жмеринка-Пасажирська — на 14 хвилин.

В «Укрзалізниці» нагадали, що через підвищену небезпеку рух поїздів можуть тимчасово зупиняти. Під час повітряної тривоги пасажирам рекомендують не залишатися на платформах, а пройти до укриття або відійти від залізничної інфраструктури на відстань понад 200 метрів.

Нагадаємо, Укрзалізниця перегляне протоколи безпеки після удару по вокзалу в Дніпрі.

Нагадаємо, окупанти 29 жовтня атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули 14 цивільних, ще понад 10 отримали поранення, багато з них у важкому стані.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

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