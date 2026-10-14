На Харківщині невідомий розстріляв п'ятьох українських військових

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У Харківському районі 13 жовтня невідомий убив п'ятьох українських військовослужбовців, застосувавши автоматичну зброю. Обставини інциденту наразі не уточнюються.

Цей факт підтвердила журналістам речниця Головного управління Національної поліції в Харківській області Людмила Прокопенко.

«Невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство)», — сказала речниця.

Наразі тривають заходи зі встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення, додала Прокопенко.

Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна розповіла, що, за даними слідства, невідомий відкрив вогонь по п’ятьох військовослужбовцях ЗСУ, які перебували в житловому будинку.

«Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові дії, встановлюють особу нападника та його місцезнаходження. У межах розслідування перевіряються різні версії події, з’ясовуються мотиви та всі обставини злочину», — сказала Чиріна, передає кореспондент Укрінформу.

Україна знову не отримала попередження від партнерів про ракетний удар по Києву ввечері 13 жовтня. Однією з можливих причин є складність виявлення балістичних ракет за несприятливих погодних умов, зокрема під час сильної хмарності та туману.

Російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахед» по житловому сектору Рівного. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше троє цивільних мешканців.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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