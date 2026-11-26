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Фельдшер Олександр із Мукачевого разом із водієм проїхав близько 20 кілометрів зимової дороги, щоб доправити пораненого лейтенанта до стабілізаційного пункту. На шляху їм довелося подолати пошкоджений міст із ризиком падіння автомобіля в річку.

39-річний Олександр має медичну освіту: закінчив Берегівське медичне училище, працював в амбулаторії та фармацевтом. У 2017 році він приєднався до Мукачівського прикордонного загону, де служив фельдшером.

У 2023 році військовий вирушив на Харківщину у складі 15-го мобільного прикордонного загону. Там йому неодноразово доводилося надавати допомогу під обстрілами. За словами Олександра, пересування за ясної погоди було особливо небезпечним, тоді як дощ, туман і сніг ускладнювали роботу, але давали змогу залишатися менш помітними.

Один із найнебезпечніших виїздів стався зимової ночі під час сильного снігопаду. Прикордонники отримали повідомлення про лейтенанта з вогнепальним пораненням на позиціях. Олександр із водієм вирушили на допомогу та на місці надали військовому необхідну медичну допомогу.

Спочатку пораненого мала забрати інша евакуаційна група, однак через проблеми зі зв'язком узгодити передачу не вдалося. Тоді фельдшер вирішив самостійно доправити офіцера до стабілізаційного пункту. Попереду було близько 20 кілометрів.

Під час руху водій повідомив про серйозну перешкоду — пошкоджений міст. Переправу довелося долати дуже повільно: під колесами був обрив, а найменша помилка могла призвести до падіння автомобіля в річку. Попри небезпеку, прикордонники змогли проїхати міст і доставити пораненого до медиків.

Олександр наголошує, що під час таких виїздів багато залежить від взаємної довіри та підтримки побратимів.

Військовий виховує трьох дітей разом із дружиною, яка також працює у медицині. Перед одним із відряджень на фронт наймолодша донька подарувала батькові маленького білого ведмедика, попросивши взяти іграшку із собою.

«Ця іграшка зігрівала мені серце, це були теплі спогади про мою сім'ю та дім. Про тих, хто мене любить і чекає», — розповів прикордонник.

Нині Олександр продовжує службу в Мукачівському прикордонному загоні. Після завершення повномасштабної війни він мріє відкрити власну справу та більше часу проводити з родиною. Найбільше бажання військового — щоб його діти росли щасливими й у безпеці у вільній Україні.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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