На Харківщині власниця алабая отримала умовний термін за вбивство перехожої

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Богодухівський районний суд Харківської області виніс вирок у справі про загибель жінки внаслідок нападу 65-кілограмового алабая. Власницю тварини визнано винною у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України) та засуджено до одного року позбавлення волі з випробуванням.

Трагедія сталася наприкінці листопада 2025 року. Подружжя пенсіонерів випустило пса з вольєра для охорони подвір’я на ніч. Наступного ранку алабай перестрибнув металеву хвіртку заввишки 1,09 метра, вибіг на вулицю та напав на перехожу.

Господарі прокинулися від криків і вибігли на вулицю, де побачили тяжко поранену жінку. За словами власниці, собака відразу послухався команди та повернувся у вольєр. Подружжя викликало поліцію та швидку допомогу, однак від отриманих тяжких травм голови, шиї та зламу шийних хребців потерпіла померла на місці до прибуття медиків.

Суд врахував, що пенсіонерка визнала провину, розкаялася та відшкодувала завдані збитки родичам загиблої.

Джерело: вирок Богодухівського районного суду Харківської області.

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