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На Харківщині засудженому додали 7 років ув’язнення за спробу пронести наркотики до в'язниці

UA NEWS 16 Жовтня 2026 15:54
На Харківщині засудженому додали 7 років ув’язнення за спробу пронести наркотики до в'язниці
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26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.

У листопаді 2024 року він придбав заборонені речовини під час робіт за межами установи. Їх сховали в пачці з-під сигарет у насипі піску. Працівники виправного центру виявили пакунок і викликали поліцію.

Чоловік повністю визнав провину. З урахуванням попередніх судимостей і невідбутого покарання суд остаточно призначив йому 7 років позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

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