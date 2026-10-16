На Харківщині засудженому додали 7 років ув’язнення за спробу пронести наркотики до в'язниці
26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.
У листопаді 2024 року він придбав заборонені речовини під час робіт за межами установи. Їх сховали в пачці з-під сигарет у насипі піску. Працівники виправного центру виявили пакунок і викликали поліцію.
Чоловік повністю визнав провину. З урахуванням попередніх судимостей і невідбутого покарання суд остаточно призначив йому 7 років позбавлення волі.
Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
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