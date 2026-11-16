На Харківщині затримали двох ділків за продаж 25 гуманітарних авто

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Правоохоронці затримали двох жителів Харківської області, які організували незаконну схему ввезення в Україну вживаних автомобілів з Литви під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів, вчиненій у значних розмірах (ч. 1 ст. 201-4 КК України). Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», — повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, зазначивши, що фігуранти вказували в деклараціях неправдиві відомості про благодійне призначення машин для конкретної громадської організації, після чого продавали їх через інтернет.

Загалом злочинна схема дозволила ввезти та реалізувати 25 транспортних засобів загальною вартістю понад 9,1 мільйона гривень, а під час обшуків правоохоронці вилучили та наклали арешт на 19 автомобілів.

Джерело: Харківська облпрокуратура.

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