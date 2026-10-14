На Харківщині затримали російського військового, який убив п’ятьох бійців ЗСУ

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СБУ, Нацполіція та Національна гвардія затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох українських військовослужбовців на Харківщині.

Його розшукали протягом 24 годин після злочину.

За даними слідства, затриманий — 36-річний російський військовий родом із Санкт-Петербурга, який служить у 1009-му мотострілецькому полку армії РФ. Раніше він був засуджений у Росії.

Злочин стався 13 жовтня. Чоловік відкрив вогонь по українських військових, які перебували в житловому будинку. Усі п’ятеро загинули від отриманих поранень.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Подальше досудове розслідування проводитимуть слідчі СБУ.

Джерело: Служба безпеки України

У Харківській області 13 жовтня невідомий чоловік розстріляв п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Усі п’ятеро загинули від отриманих поранень. За однією з версій, нападником міг бути російський військовий, який утік із полону.

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