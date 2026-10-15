На Харківщині жінка померла після жорстокого побиття, підозрюють чоловіка

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У місті Богодухів Харківської області 53-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві дружини. За даними слідства, під час сварки на ґрунті ревнощів він завдав жінці близько 20 ударів руками та ногами, від яких вона померла.

За інформацією слідства, трагедія сталася ввечері 13 жовтня 2026 року в будинку подружжя. Між чоловіком і дружиною виник конфлікт через ревнощі.

Під час сварки чоловік, за версією слідства, жорстоко побив дружину. Він завдав їй близько 20 ударів по голові, тулубу та ногах.

Отримані травми виявилися смертельними. Після смерті жінки чоловік, як зазначають правоохоронці, залишив її тіло на ліжку.

Наступного дня правоохоронці затримали 53-річного чоловіка за місцем проживання.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Його дії кваліфікували за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Прокурор звернеться до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України, людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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