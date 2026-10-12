На Херсонщині батька-вихователя засудили до довічного за насильство над сімома дівчатами

На Херсонщині батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу засудили до довічного ув’язнення за систематичне сексуальне насильство над сімома підопічними. Наймолодшій дівчинці на момент першого злочину було лише 10 років. Під час обшуку на комп’ютері чоловіка також знайшли 483 фото- та відеофайли з дитячою порнографією.

Суд визнав 50-річного чоловіка винним у низці особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності дітей. Обвинувачення в суді підтримував керівник Херсонської обласної прокуратури. Вирок ухвалили 25 вересня 2026 року.

За даними слідства, чоловік систематично вчиняв сексуальне насильство над сімома дівчатами, які перебували під його опікою. Наймолодшій із них було лише 10 років, коли стався перший злочин. Правоохоронці встановили, що протиправні дії тривали не один день і не були поодиноким випадком. За інформацією слідства, чоловік знущався з вихованок як на території дитячого будинку, так і в безлюдних місцях, куди вивозив дівчат.

Як правоохоронці дізналися про злочини

Розслідування розпочалося після того, як про пережите розповіли колишні вихованки. На той момент дівчата вже досягли повноліття та залишили родину. Їхні свідчення допомогли правоохоронцям з’ясувати обставини подій і встановити систематичний характер насильства.

Під час слідчих дій правоохоронці також перевірили комп’ютер чоловіка. На ньому виявили 483 фото- та відеофайли з дитячою порнографією. Ці матеріали стали частиною доказової бази у справі. Саме сукупність зібраних доказів дала змогу передати справу до суду.

За інформацією правоохоронців, одна з постраждалих після протиправних дій чоловіка мала психічні розлади. Ця обставина свідчить про тяжкі наслідки пережитого для дитини. Водночас у повідомленні прокуратури не уточнюють, коли саме виникли ці розлади та який діагноз встановили.

Дитячий будинок створили у 2008 році

За даними поліції, чоловік організував дитячий будинок сімейного типу у 2008 році в Бериславському районі Херсонської області. На той час він мав дружину та двох рідних синів. Упродовж наступних років у родині виховували дітей, які потребували сімейного догляду.

Дитячий будинок сімейного типу — це форма влаштування дітей, які не можуть виховуватися з біологічними батьками. Така родина має забезпечувати їм безпечні умови, турботу, виховання та підтримку. Батьки-вихователі відповідають за щоденний догляд і мають діяти в інтересах дітей. Саме тому повідомлення про насильство в такій родині викликає особливе занепокоєння: дорослий, який мав захищати підопічних, за даними слідства, сам вчиняв проти них злочини.

Після початку повномасштабної війни родина переїхала

Після початку повномасштабного вторгнення Росії родина евакуювалася з Херсонщини. Із початку 2024 року дитячий будинок сімейного типу функціонував на Івано-Франківщині. Саме там восени 2025 року правоохоронці затримали чоловіка. Після початку розслідування шестеро дітей вилучили із сім’ї та влаштували до інших родин. Сам дитячий будинок сімейного типу розформували. Це означало припинення його роботи, а дітей мали забезпечити іншим місцем проживання та доглядом.

У повідомленні правоохоронців не уточнюють усіх обставин, за яких насильство залишалося невідомим протягом тривалого часу. Водночас, за їхніми даними, вирішальними для викриття стали свідчення колишніх вихованок, які наважилися розповісти про пережите після виходу з родини.

Яке покарання призначив суд

Обвинувачений вини не визнав. Однак суд визнав його винним на підставі зібраних доказів і призначив довічне позбавлення волі. Це найсуворіший вид покарання, передбачений українським законодавством. Офіс Генерального прокурора повідомив про вирок 25 вересня 2026 року. Водночас у повідомленні, наданому прокуратурою, немає інформації про те, чи оскаржував чоловік рішення суду. Тому наразі не варто стверджувати, що вирок уже набрав законної сили.

Ця справа стосується не лише кримінальної відповідальності конкретного чоловіка, а й безпеки дітей, які перебувають під опікою дорослих. Діти в сімейних формах виховання мають право на захист від будь-якого насильства, а повідомлення про можливі злочини щодо них потребують належної реакції правоохоронців і служб, відповідальних за їхній добробут. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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